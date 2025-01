Veronica Ferres nimmt nun die Ermittlungen auf: Vor der malerischen Kulisse des Salzburger Landes schlüpft der deutsche Superstar ("Das Superweib“) für die Krimi-Reihe "Alpentod" in der Rolle der resoluten Ermittlerin Birgit Reincke und überzeugt dabei ebenso wie Tim Oliver Schultz ("Der Club der roten Bänder“) und die österreichische Newcomerin Salka Weber ("Dunkle Wasser"). In Nebenrollen zu sehen: Marcel Mohab , Miriam Fussenegger und Harald Krassnitzer

Darum geht es in der ersten Folge "Alte Wunden"

In der idyllischen Grenzregion zwischen Bayern und Österreich verschwindet der elfjährige Leon eines Nachts spurlos aus einem Kinderheim. Der junge Kriminalkommissar Jonas Becker (Tim Oliver Schultz), selbst in diesem Heim aufgewachsen, entdeckt Parallelen zu einem früheren Vermisstenfall: vor fünf Jahren verschwand schon die achtjährige Jennifer aus eben diesem Kinderheim und konnte nie gefunden werden. Die damals zuständige Kommissarin Birgit Reincke (Ferres), seither auf eigenen Wunsch versetzt ins Kriminalarchiv, lässt sich von Jonas überzeugen, bei den Ermittlungen zu helfen. Denn auch sie vermutet, dass es eine Verbindung zwischen den beiden Fällen gibt. Was, wenn Leon und auch Jennifer noch leben?