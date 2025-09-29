"Tiefe Schluchten" und "Im ewigen Eis" heißen die beiden neuen Folgen der starbesetzten Krimireihe "Alpentod": Seit 16. September laufen im Alpenvorland die Dreharbeiten für diese spannenden Fälle.

Zwischen alpiner Idylle und tödlichen Abgründen stößt das ungleiche Ermittlertrio Birgit Reincke (Veronica Ferres), Jonas Becker (Tim Oliver Schultz) und die forensische Archäologin Dr. Marie Sonnleitner (Salka Weber) auf ein Geflecht aus Lügen, alten Wunden und riskanten Verbindungen.