"Alpentod": Krimireihe mit Veronica Ferres wird fortgesetzt
"Tiefe Schluchten" und "Im ewigen Eis" heißen die beiden neuen Folgen der starbesetzten Krimireihe "Alpentod": Seit 16. September laufen im Alpenvorland die Dreharbeiten für diese spannenden Fälle.
Zwischen alpiner Idylle und tödlichen Abgründen stößt das ungleiche Ermittlertrio Birgit Reincke (Veronica Ferres), Jonas Becker (Tim Oliver Schultz) und die forensische Archäologin Dr. Marie Sonnleitner (Salka Weber) auf ein Geflecht aus Lügen, alten Wunden und riskanten Verbindungen.
Wer spielt bei den neuen "Alpentod"-Folgen mit?
Neben dem bewährten Ermittlertrio mit Veronica Ferres, Tim Oliver Schultz und Salka Weber in den Hauptrollen, spielen auch Heiko Ruprecht, Marcel Mohab, Sami Loris, sowie Ferdinand Seebacher, Merle Wasmuth, Christoph Luser, Sophie Lutz, Giovanni Funiati und Hilde Dalik mit. Gedreht wird bis Mitte November vor idyllischer Alpenkulisse in Salzburg, Hallein und im Alpenvorland. Regie führt Felix Herzogenrath ("Lost in Fuseta", "Nord bei Nordwest"), die Kamera übernimmt Dominik Berg (und ein passenderer Name wäre wohl kaum denkbar).
ServusTV und RTL zeigen die zwei neuen Folgen der "Alpentod"-Krimireihe im Frühjahr 2026 im Free-TV.