"Wann ist ein Mann ein Mann?”, fragt sich Herbert Grönemeyer in seinem Hit „Männer”, der im neuen Trailer zu Alphamännchen zu hören ist. Vor dieser Frage stehen auch Ulf (Tom Beck), Andi (Moritz Führmann), Cem (Serkan Kaya) und Erik (David Rott). Die vier Freunde halten sich für echte Männer, die alles im Griff haben: Job, Beziehung, das eigene Ego. Doch dann kommt alles anders, wie der Trailer zur Netflix-Comedy-Serie "Alphamännchen" zeigt:

Darum geht es in "Alphamännchen" Als jeder der vier Männer, quasi mit dem Vorschlaghammer, präsentiert bekommt, dass sich die Gesellschaft um sie herum verändert hat, geraten ihre Vorstellungen von Männlichkeit heftig ins Wanken. Die Lösung, um den Anschluss nicht zu verpassen? Ein Seminar, das verspricht, mit überholten Rollenklischees aufzuräumen und den Herren den Weg aus der Männlichkeitskrise zu weisen. Klingt einfach, stellt sich jedoch als tückisch heraus. Dating, Arbeit und Sex haben sich um 180° gedreht und die heißersehnte Selbstfindung verläuft holpriger als erhofft.

Wann ist "Alphamännchen" zu sehen? Die Comedy-Serie startet am 2. Oktober 2025 weltweit und exklusiv auf Netflix!