"Altered Carbon": Was wir über die zweite Staffel bisher wissen

Worum geht es in der zweiten Staffel?

Die erste Staffel folgt grob der Handlung des gleichnamigen Buches. Autor Richard K. Morgan hat noch zwei weitere " Takeshi Kovacs"-Romane geschrieben: "Broken Angels" und "Woken Furies". Allerdings hat Serien-Schöpferin Laeta Kalogridis in einem Interview mit "Entertainment Weekly" bereits angedeutet, dass wohl das zweite Buch "Broken Angels" nicht die Vorlage der zweiten Staffel sein wird. Denn in der ersten Staffel wurden bereits Elemente des dritten Buches "Woken Furies". hineingenommen, in dem sich Kovacs auf die Suche nach seiner großen Liebe Quellcrist Falconer macht.

Zudem meinte Kalogridis in dem Interview auch, dass die Verfilmung des zweiten Buches wohl sehr kostspielig wäre. Denn darin kommen eindrucksvolle Weltraum-Reisen, gigantische Alien-Raumschiffe, Weltraum-Schlachten und ein weltweiter Atomkrieg vor. Das würde die ohnedies schon kostspielige Serie noch teurer machen. Das Budget der Serie ist nur unwesentlich geringer als bei "The Crown", das mit 13. Mio. Dollar pro Episode als die teuerste (noch laufende) Netflix-Serie gilt. Damit ist die Verfilmung des zweiten Buches in einer zukünftigen Staffel wohl sehr vom weiteren Erfolg der Serie abhängig.

Jedenfalls wird die Handlung der zweiten Staffel nicht mehr auf der Erde in Bay City spielen, sondern wohl auf Harlan’s World, dem Heimatplaneten von Kovacs, sowie anderen Planeten.

Damit ist auch ein Wiedersehen mit Kristin Ortega (Martha Higareda), Vernon Elliot ( Ato Essandoh), Lizzie Elliot (Hayley Law), Laurens ( James Purefoy) und Miriam Bancroft ( Kristin Lehman) sehr unwahrscheinlich.

Wann wird die zweite Staffel bei Netflix erscheinen?

Die Dreharbeiten haben am 22. Februar 2019 begonnen. Die zweite Staffel wird nur acht statt zehn Episoden haben. Da es sich bei "Altered Carbon" um eine sehr ambitionierte Netflix-Serie mit aufwändiger Postproduktion handelt, ist erst im Jahr 2020 mit einem Start der zweiten Staffel zu rechnen.