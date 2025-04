Drei Frauen Ende 40, ein unverhoffter Schatz und ein spontaner Trip nach Venedig. Was als nostalgischer Campingurlaub dreier ehemaliger WG-Bewohnerinnen beginnt, entwickelt sich in "Altweibersommer" zu einer turbulenten Reise der Selbstfindung. In Pia Hierzeggers erster Regiearbeit ermöglicht ein bizarrer Zufall den drei Freundinnen einen Luxusurlaub am Lido. In einem prunkvollen Hotel prallen Vergangenheit und Gegenwart aufeinander. Hier ist der Trailer dazu, der Joser Hader in einer Gastrolle zeigt: