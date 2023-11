Wann startet die Show?

Die neue Staffel von "The Masked Singer" startet am 18. November (Samstag) auf ProSieben. Matthias Opdenhövel wird wieder Moderator sein. In der Live-Show treten Prominente inkognito als Sänger auf, ihre Identität verstecken sie unter schweren Ganzkörperkostümen. Enttarnt werden Teilnehmer erst, wenn sie nicht genügend Stimmen vom Publikum bekommen - oder ganz am Ende das Finale gewinnen.