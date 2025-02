Henry Cavill oft genannt

Dazu teilt der 61-Jährige einen Screenshot eines BBC-Newsartikels mit der Überschrift "Langjährige James-Bond-Produzenten geben Kontrolle an Amazon ab." Die Reaktionen der Fans und Followerinnen und Follower ließen naturgemäß nicht lange auf sich warten. Besonders der Name des Briten Henry Cavill (41) fällt in den Antworten des Öfteren.

Doch auch viele weitere, namhafte Hollywoodstars werden erwähnt, so etwa der Schotte James McAvoy (45) oder Tom Cruise (62), der jedoch als US-Amerikaner schlechte Karten auf die Nachfolge Daniel Craigs (56) haben dürfte. Auch der Brite Idris Elba (52) wird von den Fans wiederholt ins Spiel gebracht, ebenso wie "Nosferatu"-Star Aaron Taylor-Johnson (34), der zuletzt laut britischen Medien als einer der Favoriten auf die Rolle galt.