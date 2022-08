Amazon Freevee ab sofort in Deutschland verfügbar

Abonnement nicht erforderlich

Ab sofort können KundInnen in Deutschland mit und ohne Prime-Mitgliedschaft über die Prime Video App oder Website und in den kommenden Tagen über eine eigenständige App auf Fire TV auf Amazon Freevee zugreifen. Ein Abonnement ist nicht erforderlich. Bei Prime Video finden KundInnen Amazon Freevee Inhalte über das Karussell 'freevee - Beliebte Filme und Serien - kostenlos mit Werbung'. Jeden Monat möchte Amazon Freevee neue Inhalte, darunter Amazon Freevee Originals, bei Fans beliebte lizenzierte Filme, Serienepisoden sowie lineare Kanäle hinzufügen und so Gratis-Unterhaltung aus einer Vielzahl von Genres bieten.

"In den USA und Großbritannien haben wir uns in der Streaming-Landschaft kostenloser Inhalte schnell durch eine Mischung aus exklusiven Originals von Amazon Studios und sehr gefragten Filmen und Serienepisoden abgehoben", so Lauren Anderson und Ryan Pirozzi, Co-Heads of Content and Programming, Amazon Freevee. "Wir freuen uns darauf, diese Entwicklung weiter auszubauen und Amazon Freevee als die führende AVOD (Advertising Video On Demand) Destination zu etablieren, indem wir ein wachsendes Angebot an attraktiven Inhalten und ein personalisiertes Streaming-Erlebnis bieten."