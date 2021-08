Amazon lässt "Herr der Ringe" bald in Großbritannien drehen

Amazon Studios hat beschlossen, die Fernsehproduktion für die Serie "Herr der Ringe" von Neuseeland nach Großbritannien zu verlegen. Dies teilte der weltgrößte Onlinehersteller gegenüber der neuseeländischen Regierung mit. "Die Regierung wurde gestern über diese Entscheidung informiert", sagte Stuart Nash, Minister für wirtschaftliche Entwicklung und drückte seine Enttäuschung über diesen Schritt aus.

"Amazon Studios will die Arbeiten an der Nachproduktion der ersten Staffel bis Juni 2022 in Neuseeland fortsetzen. Ab der zweiten Staffel soll im Vereinigten Königreich gedreht werden." Amazon wolle seine Produktionsfläche in Großbritannien erweitern und seine Präsenz dort ausbauen, sagte Nash.