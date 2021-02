"Solos": Morgan Freeman und Anne Hathaway in neuer Amazon-Serie

Corona-Serie?

"Ich bin mehr als glücklich, 'Solos' mit derart großartigen Künstlern umsetzen zu dürfen. Ich habe dieses Projekt ins Leben gerufen, um Geschichten über Hoffnung, Zugehörigkeit und Menschlichkeit zu erzählen. Ich bin Jennifer Salke und Amazon sehr dankbar, dass sie mich bei diesem besonderen Projekt unterstützen“, so Daniel Weil, der als Showrunner der Serie fungieren wird.

Es scheint ganz so, als würde es sich in "Solos“ um eine fragmentarisch erzählte Serie handeln, in der die Hauptfiguren nur lose miteinander in Kontakt stehen. Ob mit "isolierten Zeiten“ die Corona-Pandemie gemeint ist, bleibt offen, es dürfte jedoch klar sein, dass sich die Geschichte stark aus den Ereignissen des letzten Jahres speisen dürfte.

Neben Weil werden auch Zach Braff und Tiffany Johnson Regie führen. Eine Veröffentlichung ist noch dieses Jahr auf Amazon geplant.