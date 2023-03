Fantasy-Serien-Hit?

Wer also Lust hat, den ausgezeichneten Cast des Oscar-Films wieder gemeinsam vor der Kamera zu sehen, der sollte sich "American Born Chinese" auf Disney+ ansehen. Wenn die Comic-Verfilmung nur annäherungsweise so gut wird, wie "EEAAO", dann können wir uns auf DAS diesjährige Fantasy-Spektake gefasst machen. Doch nicht nur die Vergleiche mit dem Oscar-Gewinner machen Grund zur Hoffnung, sondern auch andere Aspekte machen optimistisch.

So ist der Regisseur des Marvel-Films "Shang-Chi and the Legend of ten Rings", bei dem übrigens bereits Michelle Yeoh und Stephanie Hsu zusammengearbeitet haben, als ausführender Produzent mit an Bord. Abgesehen davon erlebt man es nicht selten, dass es eine Produktion, die einen solch epischen Eindruck macht, auf den heimischen Bildschirmen zu sehen ist. Das erinnert doch stark an "Game of Thrones" und "House oft he Dragon". Könnte es sich bei "American Born Chinese" vielleicht wirklich um den nächsten Fantasy-Serien-Hit handeln? Seht selbst!