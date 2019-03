American Gods: Was bisher geschah

In "American Gods" geht es um den sich abzeichnenden Konflikt zwischen den traditionellen Göttern aus verschiedenen Mythologien und den neuen Göttern, die in den USA und weltweit immer mehr Anhänger gewinnen. Sie reflektieren die Leidenschaften und Laster der modernen Gesellschaft wie Geld, Technologie, Medien, Prominenz und Drogen. Mr. World (Crispin Glover), Gott der Globalisierung und Anführer der neuen Götter, plant seinen Schachzug im kommenden Krieg.

Mr. Wednesday (Ian McShane), auch bekannt als der nordische Gott Odin, heuert Shadow Moon (Ricky Whittle) an, einen gerade aus dem Gefängnis entlassen Trickbetrüger. Er scheint eine geheimnisvolle Rolle in diesem Konflikt zu spielen. Ebenso wie seine treulose Frau Laura (Emily Browning), die einfach nicht aus dem Leben scheiden will, obwohl sie bei einem Autounfall verstorben ist.

Am am Ende der ersten Staffel versucht Mr. Wednesday noch, die alten Götter von der Notwendigkeit einer Attacke zu überzeugen. Doch die Dinge laufen nicht wie geplant. Nach einem fatalen Aufeinandertreffen im "House on the Rock" sind die alten und die neuen Götter in der zweiten Staffel auf dem Weg nach Kairo, Illinois.

Hier ist der Trailer zur zweiten Staffel: