Regisseurin Skye Borgman ("Das Mädchen auf dem Bild") nimmt in der dreiteiligen Netflix-Dokuserie "American Murder: Laci Peterson" den Mord an der jungen Frau detailliert unter die Lupe. Die fröhliche und von vielen Menschen geliebte Laci verschwand 2002 an Heiligabend, als sie im achten Monat mit ihrem ersten Kind schwanger war.

Der erschütternde Fall zog die Aufmerksamkeit der gesamten USA auf sich und Abend für Abend wurde darüber in den Medien berichtet. Langsam aber sicher führte die Spur zu Scott Peterson, Lacis Ehemann. Er wurde des Mordes verurteilt, beteuert aber bis zum heutigen Tag seine Unschuld.