"And Just Like That..."-Staffel 2: Free-TV-Premiere auf VOX

Die US-Serie "And Just Like That..." schreibt die Geschichte der Emmy preisgekrönten Kult-Serie "Sex and the City" weiter und bringt uns die beliebten Serien-Charaktere Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) und Charlotte (Kristin Davis) zurück! Das Sequel zur Kult-Serie "Sex and the City" setzte elf Jahre nach den Ereignissen des letzten Films ein und zeigt die drei Freundinnen in ihren 50ern, wie sie gemeinsam neue Herausforderungen meistern. Nun erlebt Staffel 2 ihre Free-TV-Premiere auf VOX. Hier zeigen wir euch den Episoden-Fahrplan.