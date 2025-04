Carrie, Miranda und Charlotte kehren in wenigen Wochen endlich auf die TV-Bildschirme zurück. Die dritte Staffel des beliebten "Sex and the City"-Ablegers "And Just Like That..." startet im Mai auch in Österreich und Deutschland. Die insgesamt zwölf neuen Folgen sind über Sky und den Streamingdienst Wow zu sehen. Ein ausführlicher Trailer schürt schon jetzt die Vorfreude.

In den USA wird die neue "And Just Like That..."-Staffel ab dem 29. Mai über den Streaminganbieter Max gezeigt. Bei uns geht es am selben Tag los, wie Sky in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Neue Episoden sollen danach wöchentlich veröffentlicht werden, das Staffelfinale ist für den 14. August geplant. Auch die beiden ersten Staffeln stehen derzeit bei Sky und Wow zum Abruf zur Verfügung.