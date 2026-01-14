Apple TV arbeitet an einer neuen, noch namenlosen Dokuserie über das außergewöhnliche Leben der Tennislegende Andre Agassi (55). Das mehrteilige Projekt basiert auf Agassis Memoiren "Open: Das Selbstporträt" aus dem Jahr 2009. Der Star schrieb die Autobiografie gemeinsam mit dem Journalisten J. R. Moehringer (61).

Memoiren zeichnen bewegtes Leben nach

Agassis Memoiren beleuchten seine sportlichen Erfolge, die schwierige Kindheit des ehemaligen Weltranglistenersten unter der strengen Hand seines fordernden Vaters sowie seine späteren physischen und psychischen Herausforderungen, um an die Spitze des professionellen Herrentennis zu gelangen - und dort zu bleiben.

Bei der neuen Dokuserie wird Emmy-Preisträger Chris Smith (55), bekannt unter anderem als Produzent des Netflix-Hits "Tiger King", Regie führen. Seine Produktionsfirma Library Films wird die neue Agassi-Doku produzieren. Als Executive Producers sind Stacy Smith und Justin Gimelstob mit an Bord.

Laut einer Pressemitteilung soll die Dokumentation die "spannende, vielschichtige und inspirierende Geschichte einer amerikanischen Legende" erzählen. Im Mittelpunkt der Serie wird damit offenbar nicht nur Agassis sportliche Laufbahn mit acht Grand-Slam-Titeln stehen, sondern auch der Mensch dahinter.