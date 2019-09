Andreas Horvath: „Dialoge lenken von den elementaren Fragen ab“

Was war der Ausgangspunkt für „ Lillian“?

Der Ausgangspunkt war die wahre Geschichte von Lillian Alling. 1929 ist sie ziemlich verwahrlost von Arbeitern an der Yukon Telegraph Line in den Wäldern von British Columbia aufgefunden worden. Sie konnte kaum Englisch, aber sie konnte kommunizieren, dass sie Russin ist, aus New York kommt und vor hat, nach Russland zurückzugehen. Ihre Geschichte hat mir vor vielen Jahren ein kanadischer Autor in Toronto erzählt. Damals gab es weder in Büchern noch im Internet Informationen über Lillian Alling und ich habe mir sofort gedacht, das müsste man verfilmen. Vor allem auch so verfilmen, dass man den Film nicht 1929 ansiedelt und versucht ihre Biografie so genau wie möglich zu rekonstruieren, sondern dass man nur den Kern der Geschichte beibehält und daraus einen Spielfilm macht, der sehr dokumentarisch entsteht und in dem die Reise selbst die Handlung bestimmt.