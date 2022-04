Geheimnisvoller Star

Mitte der 80er Jahre tauchten die speziellen Plakate mit der Frauenfigur und dem fiktiven Namen Angelyne überall in LA auf. Und die geheimnisvolle Kampagne hatte Erfolg, denn die Frau erhielt Angebote als Model, nahm Musikalben auf und fand auch als Schauspielerin Beschäftigung: sie hatte Gastrollen in "Homer and Eddie", "Earth Girls Are Easy" oder "Dangerous Love" und wurde noch 2017 von James Franco in "The Desaster Artist" vor die Kamera geholt.

Trotz ihrer Berühmtheit konnte sie ihre wahre Identität erfolgreich geheim halten, denn biografische Daten über ihr Leben vor ihrem Auftreten als Angelyne sind unbekannt.