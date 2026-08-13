Wie weit würdest du gehen, um das Leben deines Kindes zu retten? Diese Frage stellt „Animals“ , der fesselnde neue Netflix-Thriller von Regisseur und Hauptdarsteller Ben Affleck . Den hochkarätigen Cast ergänzen Kerry Washington , Gillian Anderson und Steven Yeun . Hier ist auch gleich der erste Teaser-Trailer dazu:

Worum geht es in „Animals“?

Ein Bürgermeisterkandidat aus Los Angeles (Affleck) und seine Ehefrau (Washington) geraten nach der Entführung ihres Sohnes in ein gefährliches Netz aus Lügen und Betrug. Um das Lösegeld aufzutreiben, müssen sie moralisch folgenschwere Entscheidungen treffen, die ihre gesamte Existenz bedrohen.

„Animals“ ist ab 9. Oktober auf Netflix verfügbar.