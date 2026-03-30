RTL Deutschland stärkt sein Profil im fiktionalen Bereich und schließt einen umfangreichen Lizenzvertrag mit Sony Pictures über Inhalte der weltweit führenden Anime-Marke Crunchyroll . Damit erweitert RTL+ sein Portfolio gezielt um international gefeierte Top-Franchises und beliebte Klassiker.

Die Anime-Highlights des Deals

Moderne Blockbuster: Im Zentrum stehen globale Erfolge wie "Attack on Titan", "My Hero Academia", "Jujutsu Kaisen" und der Comedy-Hit "Spy x Family".

Im Zentrum stehen globale Erfolge wie "Attack on Titan", "My Hero Academia", "Jujutsu Kaisen" und der Comedy-Hit "Spy x Family". Kult-Klassiker: Nostalgie-Titel wie "Inuyasha" und "Kickers" ergänzen das Serien-Portfolio für das deutschsprachige Publikum.

Nostalgie-Titel wie "Inuyasha" und "Kickers" ergänzen das Serien-Portfolio für das deutschsprachige Publikum. Kino-Events: Die Vereinbarung umfasst zudem erfolgreiche Spielfilme aus den Universen von "Dragon Ball", "One Piece", "Detective Conan" sowie Makoto Shinkais Meisterwerk "Suzume".

Zusammen mit bereits verfügbaren Marken wie "Naruto", "Demon Slayer" oder "Haikyu!!" positioniert sich RTL+ damit als zentrale Anlaufstelle für Anime-Fans.

Andreas Fischer, COO RTL Deutschland, kommentiert den Deal folgendermaßen: