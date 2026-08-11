Anime-Highlight „Dragon Ball DAIMA“: Deutsche TV-Premiere

Seit mehr als vier Jahrzehnten begeistert „Dragon Ball“ Fans auf der ganzen Welt und zählt zu den prägendsten Anime- und Manga-Marken aller Zeiten. Mit „Dragon Ball DAIMA“ wird das Universum nun um ein weiteres spannendes Kapitel erweitert.

TOGGO plus bringt ab dem 28. August 2026 die neue Serie ins deutsche Fernsehen – nach einer Sonderprogrammierung zum Start laufen die Episoden immer montags bis freitags um 21:15 Uhr auf dem Anime-Sendeplatz bei TOGGO plus. Erstmals überhaupt wird „Dragon Ball DAIMA“ dabei mit deutscher Synchronfassung ausgestrahlt.

Die 20 Folgen stehen ab dem 25. September zudem jederzeit auf RTL+ und in der TOGGO App zum Streaming bereit.