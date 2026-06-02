Anna Kendrick (40) soll nach dem Erfolg ihres Regiedebüts "Woman of the Hour" für ein neues Projekt hinter die Kamera zurückkehren: Wie das Branchenportal "Deadline" berichtet, soll die Schauspielerin eine der populärsten Literaturverfilmungen überhaupt inszenieren: die Adaption von "Die sieben Männer der Evelyn Hugo" von Autorin Taylor Jenkins Reid.

Das Projekt entsteht ebenfalls in Zusammenarbeit mit Netflix, die bereits bei ihrem Debütfilm eng mit ihr gearbeitet haben und laut Insidern großes Interesse daran hatten, sie erneut als Regisseurin zu gewinnen.

Die Verfilmung basiert auf dem New-York-Times-Bestseller "Die sieben Männer der Evelyn Hugo", einem Roman, der weltweit über 24 Millionen Mal verkauft wurde und in mehr als 40 Sprachen erschienen ist. Die Geschichte folgt einer jungen Journalistin, die endlich die Gelegenheit erhält, das zurückgezogen lebende Hollywood-Idol Evelyn Hugo zu interviewen. Im Verlauf des Gesprächs enthüllt die alternde Schauspielerin die Wahrheit über ihre sieben Ehen - und öffnet ein komplexes Panorama aus Ruhm, Manipulation, Liebe, Verrat und den dunklen Seiten der alten Hollywood-Industrie.

Besonders im Fokus steht dabei die Erzählstruktur des Romans: Evelyns persönliche Lebensgeschichte entfaltet sich als vielschichtiges Porträt einer Frau, die ihr öffentliches Image über Jahrzehnte bewusst konstruiert hat - und nun bereit ist, dieses zu demontieren. Die Geschichte kombiniert klassischen Hollywood-Glamour mit Themen wie Identität, Queerness, Macht und medialer Inszenierung.