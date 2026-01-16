Anne Hathaway: Hauptrolle in True-Crime-Serie über Serienkiller

Anne Hathaway (43) wagt sich in düsteres Terrain: Die Oscar-Preisträgerin wird die Hauptrolle in der neuen True-Crime-Serie "Fear Not" bei Paramount+ übernehmen. Wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet, hat der Streamingdienst grünes Licht für das Projekt gegeben, das auf einer wahren Begebenheit basiert. Die Miniserie erzählt die außergewöhnliche Geschichte von Stephen Morin, einem Serienmörder, dem mehr Verbrechen vorgeworfen wurden als Ted Bundy. Im Mittelpunkt steht jedoch nicht der Täter, sondern Margy Palm - die letzte Frau, die er entführte. Hathaway wird Palm verkörpern, deren tiefer Glaube eine dramatische Wende in dieser dunklen Geschichte herbeiführte.

Vom Artikel zur Serienadaption Als Vorlage dient der "Vanity Fair"-Artikel "True Crime, True Faith: The Serial Killer and the Texas Mom Who Stopped Him" von Julie Miller. Die Serien-Adaption schreibt Bash Doran, die bereits für hochkarätige Produktionen wie "Boardwalk Empire" und "Masters of Sex" verantwortlich zeichnet. Neben ihrer Schauspielrolle fungiert Hathaway auch als ausführende Produzentin. Für die 43-Jährige markiert das Projekt eine der wenigen TV-Hauptrollen in ihrer illustren Karriere. Die Schauspielerin begann ihre Arbeit vor der Kamera mit der TV-Serie "Get Real" und spielte zuletzt in der Apple TV+-Miniserie "WeCrashed" mit. Berühmt wurde sie vor allem durch ihre Filmrollen - darunter ihre Rolle in "Der Teufel trägt Prada" mit Meryl Streep (76).

Teil einer neuen Streaming-Strategie Das Projekt reiht sich ein in Paramount+ verstärkte Ausrichtung auf Inhalte, die für die weibliche Zielgruppe gedacht sind. Nach der Fusion von Paramount und Skydance und unter der Leitung von Cindy Holland, der Vorsitzenden von Direct-to-Consumer bei Paramount, setzt der Streamer vermehrt auf Serien mit weiblichen Hauptrollen. Im Oktober 2025 wurde bereits die Gerichtsdrama-Serie "Discretion" mit Nicole Kidman (58) und Elle Fanning (27) angekündigt.