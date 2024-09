Stripperin träumt von besserer Zukunft

Die selbstbewusste Anora, eine junge Stripperin aus Brooklyn, erhält die Chance auf einen Ausstieg, als sie Ivan, den Sohn eines Oligarchen, kennenlernt und ihn kurze Zeit später spontan in Las Vegas heiratet. Als die Nachricht Russland erreicht, ist ihr Traum von einer besseren Zukunft jedoch in Gefahr: Ivans Eltern reisen nach New York, um die Ehe zu annullieren.

Die titelgebende Hauptrolle übernimmt Mikey Madison ("Once Upon A Time in … Hollywood"). Mark Eydelshteyn ("The Land of Sasha"), Yura Borisov ("Abteil Nr. 6"), Karren Karagulian ("Red Rocket") und Vache Tovmasyan ("Lost and Found in Armenia") komplettieren den Cast der preisgekrönten Tragikomödie.