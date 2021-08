Anya Taylor-Joy stand das erste Mal als Tochter einer puritanischen Familie in "The Witch" vor der Kamera. Ihren großen Durchbruch hatte sie mit der Netflix-Serie "Das Damengambit", in der sie ein drogensüchtiges Schachgenie spielte. Nun zählt sie zu einer der gefragtesten Darstellerinnen Hollywoods und macht wieder gemeinsame Sache mit "The Witch"-Regisseur Robert Eggers.

Eggers lieferte 2019 mit "Der Leuchtturm" einen bizarren aber bei KritikerInnen beliebten Schwarz-Weiß-Thriller mit Robert Pattinson und Willem Dafoe ab. Jetzt arbeitet er an dem Vikingerepos "The Northman" an dem klingende Namen wie Willem Dafoe, Anya Taylor-Joy, Kate Dickie, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Alexander Skarsgård und Björk beteiligt sind.