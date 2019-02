Apokalyptische Comedy-Miniserie "Good Omens" ab 31. Mai bei Amazon

Der Weltuntergang steht bevor. Aber diesmal nicht durch Zombies oder den Einschlag eines riesigen Asteroiden auf der Erde. Nein, Terry Pratchett und Neil Gaiman gehen die Sache in ihrem gleichnamigen Roman, auf dem die neue Amazon-Serie basiert, ganz traditionell an: Der biblische Weltuntergang nach Gottes Plan ist angesagt. Nur leider – oder zum Glück für die Menschheit – läuft nicht alles nach Plan. Auch Gott passieren Fehler, zumindest seinem Bodenpersonal. Denn der Anti-Christ wurde als Baby vertauscht und ist nicht aufzufinden. Dumm gelaufen. Der pingelige Engel Aziraphale (Michael Sheen) und der lässige Dämon Crowley (David Tennant) müssen Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um den 11-Jährigen aufzutreiben. Nur sind sie selbst von der bevorstehenden Apokalypse wenig begeistert.