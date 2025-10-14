Apple verpasst seinem Streamingdienst einen neuen Anstrich: Aus Apple TV+ wird Apple TV. Der Tech-Gigant verkündete die Umbenennung in einer Pressemitteilung zur Streaming-Premiere von "F1: Der Film". "Apple TV+ heißt jetzt Apple TV und hat eine neue, dynamische Identität", heißt es darin.

Die Umstellung auf den neuen Namen ist offenbar noch nicht vollständig abgeschlossen: Bei Drittanbietern wie Prime Video Channels wird der Dienst weiterhin als Apple TV+ geführt. Die Bekanntgabe der Änderung folgt nur wenige Wochen nach einer Preiserhöhung - in den USA stieg der Monatspreis von 9,99 auf 12,99 Dollar.