Apple TV+: Darum fällt das Plus jetzt weg
Apple verpasst seinem Streamingdienst einen neuen Anstrich: Aus Apple TV+ wird Apple TV. Der Tech-Gigant verkündete die Umbenennung in einer Pressemitteilung zur Streaming-Premiere von "F1: Der Film". "Apple TV+ heißt jetzt Apple TV und hat eine neue, dynamische Identität", heißt es darin.
Die Umstellung auf den neuen Namen ist offenbar noch nicht vollständig abgeschlossen: Bei Drittanbietern wie Prime Video Channels wird der Dienst weiterhin als Apple TV+ geführt. Die Bekanntgabe der Änderung folgt nur wenige Wochen nach einer Preiserhöhung - in den USA stieg der Monatspreis von 9,99 auf 12,99 Dollar.
Nicht der einzige Streamer mit einer Namensänderung
Apple ist nicht das einzige Unternehmen, das den Namen seines Streamingdienstes geändert hat. Nach der Fusion von WarnerMedia und Discovery im Jahr 2022 strich die Plattform HBO Max das "HBO" aus dem Namen und nannte sich 2023 schlicht Max. Im Juli dieses Jahres kehrte der Titel HBO jedoch zurück.