"Aquaman 2": Hat der Film mit Jason Momoa eine Post-Credit-Szene?

Es gibt keine Post-Credit-Szene

Wie der erste Film hat auch "Aquaman and the Lost Kingdom" nur eine Abspannszene. Die Szene erscheint in der Mitte des Abspanns. Es handelt sich also um eine Mid-Credit-Szene. Ganz am Ende des Abspanns von "Aquaman 2" gibt es nichts, weder eine zusätzliche Szene noch einen Audio-Tag. Es gibt auch keine Textanzeige wie bei Marvel Studios, die besagt, dass eine Figur zurückkehren wird. Nach der Mid-Credit-Szene könnt ihr also aufstehen und gehen.