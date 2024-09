Am 7. Januar 2025 stellt die ARD die Ausstrahlung ihrer Programme in SD-Qualität über Satellit ein. Ab diesem Zeitpunkt sind Das Erste sowie alle Dritten Programme der Landesrundfunkanstalten ausschließlich in hochauflösender HD-Qualität zu empfangen. Dies betrifft auch Kabelhaushalte, die in der Regel auf HD-Empfang umstellen müssen. Das Wichtigste zur Umstellung.