"Einfach und komfortabel" und "hochwertige Inhalte"

"Das Streaming-Netzwerk ist jetzt für die Nutzerinnen und Nutzer konkret erlebbar. Es bietet einen leicht zugänglichen öffentlich-rechtlichen Kosmos, der hochwertige Inhalte und einen verantwortungsvollen Umgang mit Daten und Technik verbindet", schwärmt ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler.

"Wir wollen, dass Menschen so einfach und komfortabel wie möglich die digitalen Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland nutzen können", ergänzt der ARD-Vorsitzende Prof. Dr. Kai Gniffke. Und er fügt begeistert hinzu: "Wir bieten mehr Information, Kultur, Unterhaltung und Wissen als jeder andere Streaming-Anbieter und nie war es einfacher, all das zu erleben."