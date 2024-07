26. Juli startet die vierte Staffel von "Are You The One? Reality Stars in Love" auf RTL. Hier wird wieder wird munter um die Wette geflirtet, doch die Flirtenden sind keine Unbekannten, denn sie haben bereits in verschiedenen Dating-Formaten nach ihrer großen Liebe gesucht. Ob sie dieses Traumziel nun erreichen, wissen wir noch nicht, doch zumindest eine Frage lässt sich beantworten: Welche Sendetermine gibt es auf RTL+?