Arnold Schwarzenegger (78) plant offenbar ein Comeback in gleich mehreren seiner bekanntesten Action-Rollen. Beim "Arnold Sports Festival" im amerikanischen Columbus, Ohio, bestätigte der Schauspieler am Wochenende, dass er derzeit in Verhandlungen steckt, um seine Rollen in "Predator" (1987) sowie in neuen Filmen zu "Conan der Barbar" (1987) und "Phantom-Kommando" (1985) wieder aufzunehmen. Er beschrieb das Ganze als eine Art "Auferstehung all dieser Filme", die er auf dem Höhepunkt seiner Action-Karriere in den 1980er-Jahren gedreht hatte.

Konkret sagte Schwarzenegger mit Blick auf "Predator": "Sie haben eine Fortsetzung von 'Predator' gemacht - kein Remake, aber einen zusätzlichen 'Predator'. Und der Regisseur macht das großartig. Jetzt möchte er, dass ich im nächsten 'Predator' dabei bin. Wir haben darüber gesprochen." Dabei verwies er auf Regisseur Dan Trachtenberg, der mit "Prey" (2022) und zuletzt "Predator: Badlands" frischen Wind in das Horror-Franchise gebracht hatte.