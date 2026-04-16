Val Kilmer (1959-2025) kehrt für den Film "As Deep as the Grave" von den Toten zurück. Der vor rund einem Jahr an den Folgen einer Krebserkrankung verstorbene Schauspieler wurde mit Künstlicher Intelligenz (KI) für den Film wiederbelebt . Im Rahmen der Branchenmesse CinemaCon ist jetzt ein erster Teaser-Trailer veröffentlicht worden.

Kilmers Abbild ist an mehreren Stellen im Trailer, der den Eindruck erweckt, dass viele der Szenen nicht vor laufender Kamera entstanden sind, zu sehen. Vor dem Hintergrund, dass der echte Schauspieler verstorben ist und sein Antlitz nur dank dem in der Filmbranche umstrittenen Einsatz von KI zustande kommt, wirkt eine dieser Szenen besonders makaber. Gegen Ende des Clips spricht KI-Kilmer zu einem Kind - und vielleicht auch direkt zum Publikum. "Fürchte nicht die Toten und fürchte mich nicht", sagt der digitale Schauspieler.

In den Kommentaren unter dem auf YouTube veröffentlichten Teaser zeigen sich viele Nutzerinnen und Nutzer nicht sonderlich angetan. Vielleicht könne auch Elvis auftauchen, wird dort etwa gescherzt. Oder es wird angemerkt, dass das KI-Kilmer-Zitat gruselig sei.