"Asking For It"-Trailer: Hudgens in hartem Feminismus-Thriller

Frauen-Gang nimmt Rache an korrupten Männern

Nachdem eine Kellnerin (Kiersey Clemons) in einer Kleinstadt bei einem Date sexuellen Übergriffen ausgesetzt war, begegnen ihr in Beatrice (Hudgens) und Regina (Alexandra Shipp) zwei Frauen, die sich nichts gefallen lassen. Sie vertreten alle eine sehr spezielle Auffassung vom Gerechtigkeits-Begriff und integrieren die neue Freundin in ihre Frauen-Gang, die durch die Gegend zieht, um an einer Gesellschaft Rache zu nehmen, in der vor allem korrupte Männer das Sagen haben.

Radha Mitchell, Gavourey Sidibe und Luke Hemsworth als besonderer Gast-Star runden die Besetzung ab.

"Asking For It" erlebte seine Premiere beim Tribeca Film Festival des Vorjahres und kommt heuer in den USA ab 4. März ins Kino. Wann der feministische Rache-Thriller bei uns zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.