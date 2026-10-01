Asterix und Obelix verschlägt es im neuen Animationsfilm „Asterix und das Königreich Nubien“ in einen anderen Kontinent. Diesmal wartet auf die beiden Freunde nämlich eine ungeahnte Herausforderung, die sie weit über die Grenzen Galliens hinausführt und nicht nur ihren Mut, sondern obendrein ihre Freundschaft auf die Probe stellt. Milan Peschel und Charly Hübner leihen den beliebten Figuren auch in ihrem aktuellen Abenteuer ihre unverwechselbaren Stimmen und erwecken sie mit viel Witz und Charme zum Leben. Hier ist der Trailer dazu:

Worum geht es in „Asterix und das Königreich Nubien“?

Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein! Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Doch sowas ist Miraculix noch nie passiert: Während Asterix und Obelix im Wald auf Wildschweinjagd sind, landet versehentlich ein seltenes Jugendelixier im Zaubertrank und verwandelt die sonst unbesiegbaren Gallier in harmlose Kinder. Um das Gegenmittel zu finden und das Dorf vor den Angriffen der Römer zu retten, begeben sich Asterix, Obelix und ihr treuer Begleiter Idefix auf eine abenteuerliche Reise in das weit entfernte Königreich Nubien. Währenddessen bleibt Miraculix im Dorf zurück und passt auf die Kinder auf…

„Asterix“ wurde 1959 von Autor René Goscinny und Zeichner Albert Uderzo erfunden, 1967 entstand mit „Asterix der Gallier“ der erste Zeichentrickfilm. Nach acht Zeichentrickfilmen, fünf Realverfilmungen und zwei Animationsfilmen ist „Asterix und das Königreich Nubien“ der 16. Streich der populären Gallier.

Der Film startet am 3. Dezember 2026 in unseren Kinos.