"Atlantis"-Trailer: Oscar-Kandidat der Ukraine zeigt eine düstere Zukunft

Der Regisseur arbeitet offensichtlich sehr stark mit optischen Leitmotiven: Einerseits dominieren öde Grautöne, in die die Landschaft getaucht ist, andererseits überwiegen bei den Innenaufnahmen in Fabriken die feurigen Farben. "Starkes, poetisches Kino in Reinkultur" urteilte zum Beispiel "Variety".

Im kommenden April erfahren wir, ob "Atlantis" Oscar-würdig ist.