„Atmosphere“: Trailer-Premiere zur neuen Wagenhofer-Doku

Wir präsentieren euch hier als Trailer-Premiere die ersten Bewegtbilder zu diesem außergewöhnlichen Film, der Mut macht:

Wie die Luft zum Atmen brauchen wir Menschen eine schützende Atmosphäre des Miteinanders, um zu überleben. Erwin Wagenhofer kennt die Probleme unserer krisenhaften Gegenwart sehr genau und er setzt sich auch in seinem neuen Film „Atmosphere“ nicht über ihre Ursachen hinweg. Vielmehr interessiert er sich dafür, wie wir sie lösen können.

Menschen, die Neues wagen

Auch in seinem sechsten Kinofilm stellt Wagenhofer Menschen in den Mittelpunkt, die man als Pionier:innen bezeichnen könnte und die allen Widerständen zum Trotz aus den gewohnten Denkmustern ausgebrochen sind und Neues gewagt haben. Sie haben eine kaputte Natur zu neuer Blüte geführt und Konkurrenz durch Kooperation ersetzt: Wir treffen eine Künstlerin aus Berlin-Brandenburg, die zur Landwirtin wurde und auf ausgelaugten Äckern eine blühende Landschaft entstehen ließ; ein Team von führenden Lehmbauexpert:innen, die den traditionellen Werkstoff zu einem Baustoff der Zukunft machen; und einen visionären Schweizer Forscher und Agronomen, der mit seinem neu aufgeforsteten Regenwald in Brasilien nicht nur ein Stück totes Land, sondern eine ganze Region zu neuem Leben erweckt hat.

„Atmosphere“ lässt uns an ihren Gedanken und an ihren Taten teilhaben, die unser Interesse wecken und uns neugierig darauf machen, was dies für unser eigenes Leben und für unsere Gesellschaft bedeutet.

„Atmosphere“ ist somit ein Film, der Hoffnung macht und die Zuversicht nährt, dass wir unser Leben zum Besseren wenden können. Wir müssen nur aufhören, in die falsche Richtung zu laufen.

„Atmosphere“ startet am 9. Oktober in den österreichischen Kinos.