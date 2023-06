Ist die Situation heuer unter Kontrolle?

Das große Spring-Break-Wochenende in Lignano ist in der Vergangenheit schon des Öfteren eskaliert. Zahlreiche Betretungsverbote und intensive Vorkehrungen sollen den Ausnahmezustand, der dort jährlich herrscht, eindämmen. Doch so mancher Party-Tiger wird kreativ. So werden beispielsweise Spritzpistolen kurzerhand für den Alkohol-Transport zweckentfremdet. Ob das so einfach funktioniert? ATV schickte ein Reportage-Team in die Ortschaft, um herauszufinden, ob die Situation tatsächlich unter Kontrolle ist.