Rechtzeitig zu Weihnachten – voraussichtlich am 24. Dezember – wird sich die österreichische Komödie "Aufputzt is'" ins Buch der Rekorde eintragen, wie der Filmladen Verleih in einer Presseaussendung mitteilt.

Mit dem Golden Ticket werden Blockbuster-Filme prämiert, die mehr als 300.000 Zuschauer und Zuschauerinnen erreichen. Zuletzt ist dies einem österreichischen Film vor siebzehn Jahren gelungen ("Echte Wiener – Die Sackbauer Saga").

Die Weihnachtskomödie mit Gery Seidl und jeder Menge anderer heimischen Stars läuft in 91 österreichischen Kinos und hat sich seit dem Start am 20. November von Woche zu Woche gesteigert. In den Weihnachtsferien wird der Film daher noch deutlich zulegen.