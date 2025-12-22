"Aufputzt is'": Golden Ticket für die Weihnachtskomödie
Rechtzeitig zu Weihnachten – voraussichtlich am 24. Dezember – wird sich die österreichische Komödie "Aufputzt is'" ins Buch der Rekorde eintragen, wie der Filmladen Verleih in einer Presseaussendung mitteilt.
Mit dem Golden Ticket werden Blockbuster-Filme prämiert, die mehr als 300.000 Zuschauer und Zuschauerinnen erreichen. Zuletzt ist dies einem österreichischen Film vor siebzehn Jahren gelungen ("Echte Wiener – Die Sackbauer Saga").
Die Weihnachtskomödie mit Gery Seidl und jeder Menge anderer heimischen Stars läuft in 91 österreichischen Kinos und hat sich seit dem Start am 20. November von Woche zu Woche gesteigert. In den Weihnachtsferien wird der Film daher noch deutlich zulegen.
So reagiert Gery Seidl auf das Golden Ticket
Hauptdarsteller Gery Seidl meint zu dieser Auszeichnung: "Danke an dieses wunderbare Team und vor allem DANKE an unser Publikum. Es ist wunderschön zu erleben, dass es offensichtlich doch ein Weihnachtswunder gibt. So feiern wir die Idee dahinter und passen auf einander auf."
Produzent Florian Gebhardt und Produzentin Dani Purer von Gebhardt Productions kommentieren das Golden Ticket folgendermaßen: "Wenn der Weg zum schönsten Weihnachtsfest aller Zeiten eine pointenreiche Geschichte des Scheiterns ist und am Ende keine Schadenfreude sondern nur freudvoll-warmherzige Feierlaune bleibt, dann haben alle alles richtig gemacht. Gery Seidls AUFPUTZT IS' hat Kino-Geschichte geschrieben. Wir freuen uns über den unglaublichen Publikumsansturm. Ein Hoch auf perfekte Teamarbeit und ein Hoch auf den österreichischen Publikumsfilm. Klingelingeling."
Filmladen-Verleihchef Michael Stejskal sagt dazu: "Es gibt nichts Schöneres als volle Kinosäle, in denen die Zuschauer*innen von Herzen lachen und mit den Filmfiguren mitfühlen, mithoffen und sich mitfreuen. Dieser Film ist ein weihnachtliches Geschenk und es ist beglückend, dass er so vielen Menschen Freude macht."