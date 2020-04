AutoKinoKonzerte: Interview zu einem kulturellen Konzept in Corona-Zeiten

Welche Idee steckt hinter Ihrem Konzept der " AutoKinoKonzerte"?

Um die wirtschaflichen Schäden, und nicht zu vergessen, die sozialen Schäden, die diese Pandemie mit sich gebracht hat, zu mildern, haben wir uns entschlossen, ein Konzept zu entwickeln, welches es uns unter Einhaltung der gesetzlichen Social Distancing Auflagen ermöglicht, jegliche Art von Bühnenperformance in einer geschützten Umgebung ausführen zu können. Damit stärken wir die Veranstaltungstechnik, die Gastronomie und die Künstler indem sie schon einige Monate früher wieder anfangen können zu wirtschaften. Denn wer weiss wann Veranstaltungen wieder so wie vor der Pandemie stattfinden können?



Wie kann man sich das konkret vorstellen? Welche Aufbauten sind dafür notwendig?

Wir haben ein Konzept entwickelt, welches sich am klassischen Autokino orientiert, das heisst, die Zuseher der Veranstaltung reisen im Auto an, verfolgen die Aufführung im Auto und verlassen die Veranstaltung wieder im Auto. Also im Idealfall ist es nicht nötig, das Auto zu verlassen. Wir brauchen die Bühne, die LED-Wand, Hütten oder Container, Bauzäune, WC-Wagen, Security, Putzpersonal, Strom und Wasser



Wie groß und schwer ist so eine Bühne? Gibt es welche in verschiedenen Größen?

Unser Entwurf umfasst eine Bühne die für die Künstler 8 x 6 m Bühnenfläche bietet. Zusätzlich gibt es auf der Bühnenseite die Bild- Licht und Tonregie. Darüber befindet sich eine LED-Wand in der Größe 10 x 5,6 m, welche mit der Bühne verbaut ist. Das Gewicht beträgt 3,8 Tonnen. Mit Windsicherung kommen wir auf 6 Tonnen. Die Größe und Gestaltung der Bühne wird mit jedem Kunden individuell umgesetzt.



Können nur kleinere Musikgruppen auftreten?

Aufgrund der Größe der Bühne wird es nicht möglich sein, größere Ensembles spielen zu lassen, wenn man den Mindestabstand von 2 Metern einhält, wird sich aber eine z.B. klassische Rockmusik-Besetzung mit 5 Personen schon ausgehen.



Und wie groß ist die Leinwand für mögliche Filmvorführungen?

Angedacht ist eine LED Wand in der Größe 10 x 5,6 m (Verhältnis 16:9). Die Größe ist aber auch individuell anpassbar.