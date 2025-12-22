Pandora zieht Menschen ins Kino - v.a. in Österreich und Deutschland. In den USA und weltweit gesehen lagen andere Filme vorn.

"Avatar: Fire And Ash" entfacht ein wahres Feuer an den österreichischen Kinokassen! Mit einem sensationellen 5-Tage-Start von 1,9 Mio. EUR und 112.000 verkauften Kinotickets, von denen 94% aus 3D-Ticketkäufen entstammen, setzt James Cameron die Messlatte für das große Leinwanderlebnis erneut hoch. Der Film zählt damit zu den Top-Filmstarts des Jahres und verkauft in den ersten Tagen jedes zweite Kinoticket. Ein klares Signal für das Kino-Event des Jahres. In Deutschland hat das Pandora-Epos sogar den besten Kinostart des Jahres 2025 hingelegt. Der dritte Teil von James Camerons (71) Sci-Fi-Saga verkaufte laut dem Branchendienst "Blickpunkt:Film" an seinem ersten Wochenende 1,045 Millionen Eintrittskarten. Die Tickets spülten 15,5 Millionen Euro in die hiesigen Kinokassen. Laut "Blickpunkt:Film" entfielen zwei Drittel aller Kinobesuche des Wochenendes auf "Avatar". "Avatar: Fire And Ash" löste mit diesen Zahlen "Ein Minecraft Film" ab. Die Computerspielverfilmung war im April dieses Jahres mit 900.000 Kinotickets am ersten Wochenende gestartet.

Zweitbester Start seit Corona-Pandemie Zudem gelang "Avatar 3" der zweitbeste Auftakt eines Kinofilms seit der Corona-Pandemie. Besser war nur der Vorgänger gestartet. "Avatar: The Way of Water" setzte im Dezember 2022 1,3 Millionen Tickets ab, die für einen Erlös von 15,9 Millionen sorgten. Nicht nur in Deutschland holte "Avatar: Fire And Ash" den Jahresrekord. Auch in Frankreich, Spanien und Südkorea legte der dritte Ausflug auf den Mond Pandora den besten Start der letzten zwölf Monate hin.

Weltweit Platz drei für "Avatar 3" hinter chinesischem Hit Global gesehen steht für "Avatar: Fire And Ash" ein Umsatz von 345 Millionen US-Dollar zu Buche. Dies markiert Platz drei in den weltweiten Start-Charts. Auf Rang eins thront ein erst im November angelaufener Film: "Zoomania 2" spielte an seinem ersten Wochenende 560,3 Millionen Dollar ein. Dahinter liegt der chinesische Animationshit "Ne Zha 2" mit umgerechnet 431,2 Mio. Dollar. Ausgerechnet im Heimatmarkt Nordamerika blieb James Camerons Sci-Fi-Spektakel hinter den Erwartungen zurück. Anstatt den von Experten erwarteten 100 Millionen Dollar setzte "Avatar 3" in den USA und Kanada nur 88 Mio. Dollar um. In den Jahrescharts liegt man damit deutlich entfernt von den besten drei Starts. Die Top drei besetzen "Minecraft" (162 Mio.), "Lilo & Stitch" (146) und "Superman" (125). Von einem Flop kann man aber noch nicht sprechen. Schließlich waren die ersten Teile der Reihe, die ebenfalls kurz vor Weihnachten gestartet waren, auch eher Longseller. Die meisten Zuschauer strömten erst über die Feiertage und die Wochen danach in die Lichtspielhäuser.