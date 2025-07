Das Warten hat ein Ende: Die ersten bewegten Bilder zu "Avatar: Fire and Ash" sind da. Nachdem der Trailer bereits exklusiv vor Vorstellungen von "The Fantastic Four: First Steps" im Kino zu sehen gewesen war, bekommen nun auch alle anderen einen Vorgeschmack auf das dritte Kapitel der monumentalen Science-Fiction-Saga von Regisseur James Cameron (70).

Während zwischen dem ersten "Avatar"-Film (2009) und dessen Fortsetzung "The Way of Water" (2022) dreizehn Jahre lagen, sind dieses Mal nur drei vergangen. Der dritte Teil der Reihe kommt am 17. Dezember 2025 in die Kinos und könnte einer der größten Blockbuster des Jahres werden.