Vom 2. bis zum 5. Oktober können Kinofans erneut in die phänomenale Unterwasserwelt von "Avatar: The Way Of Water" eintauchen und das erfolgreiche Meisterwerk von James Cameron exklusiv in 3D auf der großen Leinwand erleben!

Geschichte der Familie Sully

In dem emotionsgeladenen Action-Abenteuer "Avatar: The Way Of Water" kehrt James Cameron in die Welt von Pandora zurück und erkundet unentdeckte Tiefen und erreicht dabei neue Höhen. Mehr als ein Jahrzehnt nach den Ereignissen des ersten Films erzählt dieses Fortsetzung die spannende Geschichte der Familie Sully (Jake, Neytiri und ihre Kinder): von den Problemen, die sie verfolgen, die Mühen, die sie auf sich nehmen, um einander zu beschützen, sowie die dramatischen Erlebnisse und die Kämpfe, die sie führen, um zu überleben. All dies vor der Kulisse der atemberaubenden Meereslandschaft von Pandora, wo die Zuschauer neue Na'vi-Kulturen und eine Reihe außergewöhnlicher Meeresbewohner kennenlernen.