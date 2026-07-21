Avengers: Doomsday: Trailer des MCU-Spektakels ist da

Da kündigt sich Großes an im MCU-Multiverse: Eine Schlacht der Superlative, bei der es wirklich um alles geht. Immerhin gibt in „Avengers: Doomsday“ ja Robert Downey Jr. sein Debüt als diabolischer Doctor Doom und mischt die Superhelden gewaltig auf, zu denen auch wieder der ursprüngliche Captain America zählt. Wer davon betroffen ist und welche Allianzen sich ergeben, zeigt der erste ausführliche Trailer zu dem Spektakel:

Superhelden in Infinity Vision

Hier steuern die Helden dreier Universen auf einen tödlichen Kollisionskurs zu und sehen sich einer existenziellen Bedrohung gegenüber, wie sie sie noch nie zuvor erlebt haben. Wie der Trailer zeigt, müssen sie zunächst ihre eigenen Differenzen beilegen, denn offenbar geraten im fünften „Avangers“-Film zum Beispiel Mystique (Rebecca Romijn) und Yelena (Florence Pugh) oder Shang-Chi (Simu Liu) und Gambit (Channing Tatum) aneinander.

In den Hauptrollen erleben wir unter anderem Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Channing Tatum, Simu Liu, Ian McKellen, Tom Hiddleston, James Marsden, Patrick Stewart, Joseph Quinn, Sebastian Stan, David Harbour und Letitia Wright.

Der Film wird auch in Österreich in bester Qualität in INFINITY VISION zu sehen sein – einer neuen Zertifizierung für Premium-Großformat-Kinos (PLF), die dem Publikum ein außergewöhnliches Kinoerlebnis mit großen Leinwänden, brillanten Bildern und hervorragendem Sound garantiert.

„Avengers: Doomsday“ startet am 16. Dezember 2026 in unseren Kinos