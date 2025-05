Die Rückkehr der Avengers verspätet sich. Wie das Branchenblatt "Variety" vermeldet, hat Disney die nächsten beiden Filme um das Marvel-Superheldenteam verschoben. Und das je um mehr als ein halbes Jahr. Der gerade entstehende "Avengers: Doomsday" soll demnach am 18. Dezember 2026 in die Kinos kommen. Ursprünglich hatte Disney für den fünften "Avengers"-Film einen Start am 1. Mai 2026 anvisiert. Um den Rhythmus zu halten, schraubte Disney auch an dem Termin von Teil sechs. "Avengers: Secret Wars" soll statt am 7. Mai 2027 am 17. Dezember 2027 starten.