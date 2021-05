Schlaflose Nächte

"Awake" spricht die tiefsten Ängste der modernen Zivilisation an, die nur durch Leistungsdruck und Technologiewahn funktioniert. Auch wenn die Idee originell ist, gleicht der Thriller an einigen Stellen Alfonso Cuarons "Children of Men". Dort muss die Menschheit auch mit dem Zusammenbrechen der gesellschaftlichen Ordnung zurechtkommen und die Hauptfigur ebenfalls eine junge Frau in Sicherheit bringen, da sie den Schlüssel zur alten Normalität in sich trägt.

In der Hauptrolle ist Gina Rodriguez zu sehen, die bereits zu den Stammschauspielerinnen von Netflix zählt. Sie spielte auch in "Carmen Sandiego", "Someone Great" und "Annihilation" mit.

"Awake" erscheint am 5. Juni auf Netflix