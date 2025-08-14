Das Dating geht weiter: Die neue Staffel des RTL-Rosenformats soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Das beliebte Dating-Format "Bachelor in Paradise" ist nach einem Jahr Pause zurück. Seit 2018 suchen ehemalige Kandidatinnen und Kandidaten aus den RTL-Rosenformaten in der Ableger-Show erneut nach der großen Liebe. 2024 mussten Fans jedoch auf eine Staffel verzichten. Doch nun gibt es gute Nachrichten: RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (61) verkündete das Comeback. Beim großen Wiedersehen von "Die Bachelors", das bereits auf RTL+ abrufbar ist, verriet Ludowig, dass die sechste Staffel noch in diesem Jahr erscheinen wird. "Die nächste Runde Herzklopfen, die wartet schon bei 'Bachelor in Paradise'. Da treffen nämlich alte Bekannte auf ganz neue Gefühle und darauf freuen wir uns alle schon sehr", so die 61-Jährige.

Ur-"Bachelor" Paul Janke ist wieder dabei Mit dem Comeback dürfen sich die Fans auch auf den Ur-"Bachelor" Paul Janke (43) freuen, der wieder als Barkeeper im Paradies mit dabei ist. "Ihr Lieben, ihr habt es euch gewünscht. Wir haben euch erhört. [...] Es geht wieder ins Paradies, denn 'Bachelor in Paradise' ist zurück", erklärt der 43-Jährige auf dem Instagram-Account der Show. Wer in diesem Jahr die große Liebe sucht, ist derzeit noch nicht bekannt - ebenso wenig der genaue Starttermin.

Finden Paare bei "Bachelor in Paradise" das große Glück? In der Vergangenheit gab es durchaus Liebeserfolge, wenn auch meist nur vorübergehend: So lernten sich unter anderem Serkan (32) und Samira Yavuz (31), damals noch Klampfl, in der Show kennen, heirateten später und bekamen zwei Kinder. Auch Marco Cerullo (36) und seine spätere Verlobte Christina Grass (37) sowie Tamara "Tami" Nehrbass und Steffen Vogeno wurden ein Paar. Inzwischen sind jedoch alle wieder getrennt - mit einer Ausnahme. Vogeno fand sein Glück offenbar in einer anderen "Bachelor in Paradise"-Bekanntschaft: Schon während der Dreharbeiten verstand er sich mit "Make Love, Fake Love"-Teilnehmerin Karina Wagner (29) hervorragend. Im vergangenen Jahr wurden die beiden offiziell ein Paar und sind mittlerweile sogar verlobt.