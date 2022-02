"Bachelor": Bedrohte Kandidatin Lara Christina mit einem Messer?

In der zweiten Folge von Bachelor Dominik Stuckmann wurden vermutlich viele Fans stutzig: Kandidatin Christina Aurora dachte, dass Kandidatin Lara sie mit einem Messer bedroht hätte.

Der Vorfall ereignete sich beim Schneiden einer Ananas in der Villa der Kandidatinnen: Christina Aurora bat Lara um Hilfe beim Aufschneiden. Als Lara ein Speisemesser dafür nahm und an ihrer Mitstreiterin vorbei ging, behauptete diese: "Das kam gerade so, als ob du mir die Kehle durchschneiden wolltest."

Kandidatin Lara beteuerte sofort, dass es sich dabei um ein Missverständnis handelte, Christina Aurora blieb aber hartnäckig: "Ich sehe das alles später im Fernsehen!".