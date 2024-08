"Die Bachelorette" 2024: Wie viele Folgen und wann Finale?

In "Die Bachelorette" 2024 kämpfen 15 Männer und fünf Frauen in Thailand um die Gunst der 27-jährigen Münchnerin Stella Stegmann, die als Model und Fitnesstrainerin arbeitet und als Influencerin über angebliche Tabuthemen wie etwa Sex spricht. RTL+ steht also wieder ganz im Zeichen der Rosen - doch wann sind die Folgen jeweils zu sehen und wie viele gibt es überhaupt?