"Bachelorette"-Finale: Sharon hat diesen Mann erwählt

Das Finale ist da, und es wurde dramatisch. Schon seit einigen Folgen ist Bachelorette Sharon in zwei Männer verknallt, nun musste sie sich entscheiden.

Spoiler-Alarm! Wer das Finale noch nicht im Stream gesehen hat und auch die TV-Ausstrahlung vom 28. Juni ab 20:15 Uhr bei RTL nicht kennt, sollte nicht weiterlesen.

Zu Hilfe eilen die Eltern und die besten Freundinnen der Bachelorette. Alle nehmen die Auserwählten - Lukas, Jan und Steffen - noch einmal unter die Lupe. So wirklich helfen kann Sharon aber niemand. Auch wenn Mama bei Lukas "eine Seelenverwandtschaft" spürt, bringt es Sharons Freundin auf den Punkt: "The struggle is real Babe..."

Sharon hofft indes noch auf ein Wunder: "Ich hoffe, dass mein Herz mir die Richtung weisen kann - weil wenn das nicht passiert, hab ich echt ein Problem." Dieses Problem wird sich aber erst bei der letzten Rose zeigen, die nächste Entscheidung ist nämlich klar: Steffen muss gehen. Auf einer abgesperrten Gasse in Bangkok erlebt er seinen persönlichen "Super-Gau", verabschiedet sich aber trotzdem höflich und liebevoll.